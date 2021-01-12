Зеленский анонсировал строительство моста через Днестр между Украиной и Молдовой

12 января, 2021, 14:05

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на брифинг Зеленского и президенткой Молдовы Майи Санду.

"У нас есть амбициозная идея. Это строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр. Это сократит путешествие между столицами наших государств до 5 часов", - заявил он.