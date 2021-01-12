Выпуск российской вакцины "Спутник V" в Харькове недопустим, - ОГА

12 января, 2021, 20:17

В Харьковской ОГА заявили, что выпуск вакцины "Спутник V" на харьковском предприятии "Биолек" недопустим

Об этом заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух сообщил во время брифинга 12 января, передает Укринформ.

Как заявил Пастух, сотрудничество с Россией по выпуску вакцины "Спутник V" на харьковском предприятии "Биолек" невозможно.

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"Если говорить о моем личном отношении, то я думаю, что и в вопросах медицины, и в других у нас не может быть сотрудничества со страной-агрессором", - подчеркнул он.

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Напомним, депутат Верховной Рады, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что в Украине российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" подали на регистрацию. По его данным, харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав и Государственный экспертный центр с заявлением еще 30 декабря.

8 декабря руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что производство "Спутника" могут наладить на мощностях "Биолика". При этом в самой компании подобную информацию опровергли.

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