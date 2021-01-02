Российскую вакцину в Украине не позволят, - Минздрав

2 января, 2021, 17:35

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не подпадает под требования для регистрации в Украине, поскольку третья фаза ее испытаний далека от завершения

С таким заявлением в субботу, 2 января 2021 года, выступил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .

"Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", - написал чиновник у себя на Facebook.

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Ляшко напомнил, что сегодня уже есть вакцины против COVID-19, разрешенные к использованию по специальным процедурам (emergency use authorization). Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований.

"Исходя из этого Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политики. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию", - подытожил Ляшко.

Перед этим депутат Верховной Рады, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что в Украине российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" подали на регистрацию. По его данным, харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав и Государственный экспертный центр с заявлением еще 30 декабря.

8 декабря руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что производство "Спутника" могут наладить на мощностях "Биолика". При этом в самой компании подобную информацию опровергли.

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