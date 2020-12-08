Украинская компания "Биолик" опровергла информацию о подготовке к производству российской вакцины от COVID-19

8 декабря, 2020, 21:02

Компания "Биолик" опровергла информацию о сотрудничестве по производству российской вакцины "Спутник V" против коронавируса

Об этом говорится в заявлении компании "Биолик", которая фигурировала в сообщении российского фонда.

"Сообщаем, что АО "Биолик", как национальный производитель вакцин, способно осуществить производство вакцины от COVID-19, но только при наличии его государственной регистрации в Украине. На данный момент компания не подписывала никаких контрактов, не получала никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", - сообщает компания.

Там заявили, что ведут деятельность в соответствии с действующим законодательством Украины

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"Производство любого лекарственного средства возможно лишь при условии его государственной регистрации", - добавили в компании.