Эпидемиологи обнаружили в Украине пять мутаций коронавируса

12 января, 2021, 18:56

В Украине зафиксировали мутации коронавируса, среди них китайская разновидность на Львовщине

Об этом на брифинге сообщила директор Львовского областного лабораторного центра Наталья Иванченко, передает Укринформ.

"На Львовщине не определяют разновидности коронавируса, но положительные образцы направляются в Киев в Центр общественного здоровья, и для проведения секвенирования эти образцы отправляют в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения. Оттуда поступила информация, что в Украине выявлено пять генотипов коронавируса, в частности на Львовщине циркулирует вирус линии В 1.1, то есть китайского происхождения", - заявила она.

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Иванченко отметила, что другие образцы тоже будут отправляться в референс-лаборатории, чтобы узнать, какие именно генетические связи состоялись и появился ли на Львовщине "британский" образец коронавируса.

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"Это очень дорогостоящее и специализированное исследование, которое непосредственно проводит референсная лаборатория ВООЗ, а нас информирует о проведении результатов", - отметила эпидемиолог.

Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В Германии 24 декабря подтвердили, что обнаружили новую мутацию коронавируса из Великобритании.

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