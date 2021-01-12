Эпидемиологи обнаружили в Украине пять мутаций коронавируса
Об этом на брифинге сообщила директор Львовского областного лабораторного центра Наталья Иванченко, передает Укринформ.
"На Львовщине не определяют разновидности коронавируса, но положительные образцы направляются в Киев в Центр общественного здоровья, и для проведения секвенирования эти образцы отправляют в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения. Оттуда поступила информация, что в Украине выявлено пять генотипов коронавируса, в частности на Львовщине циркулирует вирус линии В 1.1, то есть китайского происхождения", - заявила она.
Читайте также: Компания Pfizer заявила об эффективности вакцины против нового штамма коронавируса
Иванченко отметила, что другие образцы тоже будут отправляться в референс-лаборатории, чтобы узнать, какие именно генетические связи состоялись и появился ли на Львовщине "британский" образец коронавируса.
Читайте также: Новый штамм коронавируса из Великобритании обнаружили в Японии
"Это очень дорогостоящее и специализированное исследование, которое непосредственно проводит референсная лаборатория ВООЗ, а нас информирует о проведении результатов", - отметила эпидемиолог.
- Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
- В Германии 24 декабря подтвердили, что обнаружили новую мутацию коронавируса из Великобритании.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb