Компания Pfizer заявила об эффективности вакцины против нового штамма коронавируса

8 января, 2021, 19:48

Разработчик вакцины от коронавируса Pfizer заявил об эффективности препарата против нового штамма коронавируса, который обнаружен в Великобритании и Южной Африке

Об этом сообщает AP .

Так, исследования новых штаммов коронавируса из Великобритании и Южной Африки показали, что вакцина может нейтрализовать их. Исследования проводились Pfizer и медики-ученые из университета Техаса.

Как отмечают ученые, у вариантов вируса есть общая мутация N501Y, небольшое изменение шиповидного белка, который окружает вирус.

Читайте также: Новый штамм коронавируса из Великобритании обнаружили в Японии

Сообщается, что исследователи взяли образцы крови 20 человек, вакцинированы вакциной Pfizer / BioNTech, и посмотрели, какой будет реакция на вирус. В лабораторных условиях антитела успешно нейтрализовали вирус.

Сейчас это предварительные выводы.

"Это очень обнадеживающее разоблачение, что хотя эта мутация, одна из тех, что больше встревожили всех, похоже, не является проблемой для вакцины", - отметил главный научный эксперт Pfizer Филипп Дормитцер.

Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В Германии 24 декабря подтвердили, что обнаружили новую мутацию коронавируса из Великобритании.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb