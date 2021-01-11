Январский локдаун обанкротит бюджеты местных советов, - мэр Черкасс

11 января, 2021, 13:47

По мнению городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко, местные советы недополучат существенные поступления из-за январского карантина

Об этом Бондаренко сказал в эфире Еспресо.TV.

"Правительство несет полную ответственность за принятые решения. Если было принято решение о введении жесткого карантина, то соответственно нужно компенсировать потери бюджета местных советов. Этого не было сделано ни сейчас, ни весной 2020 года. Тогда бюджет города Черкасс недополучил около 200 млн гривен поступлений. Это, к сожалению, ужасная цифра для многотысячного города. Ведь деньги, которые были бы направлены на улучшение социальной и инфраструктурной жизни города, правительство не компенсирует", - заявил Бондаренко.

Городской голова Черкасс также спрогнозировал ослабление жесткого карантина.

"Я уверен, что скоро правительство утвердит решение об ослаблении карантина. Ведь роста заболеваемости нет, а негативная реакция общества только растет. Поэтому не удивлюсь, если через несколько дней на заседании правительства будет принято решение об ослаблении локдауна и продолжении адаптивного карантина", - отметил Бондаренко.

На вопрос Кристины Шкудор, работает ли бизнес в Черкассах, мэр отметил, что большая часть малого и среднего бизнеса закрылась и не работает.

"Есть часть, которая работает на вынос и по онлайн-заказу. Но такая работа очень рискованна. Полиция часто фиксирует правонарушения и выписывает штрафы. Люди на свой страх и риск работают, чтобы "поддержать штаны", - подчеркнул Бондаренко.

Напомним, в Минздраве объяснили, что можно продавать в киосках во время карантина.

Министр здравоохранения Максим Степанов, реагируя на критику относительно невозможности купить вещи во время карантина, заявил, что "можно было подготовиться".

Член парламентской фракции партии "Слуга народа" Алексей Леонов резко осудил пагубные, по его мнению, для малых предприятий последствия усиления карантинных ограничений.

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