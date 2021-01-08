Разрешение на кофе и батарейки: в Минздраве объяснили, что можно продавать в киосках во время карантина

8 января, 2021, 17:35

В Министерстве здравоохранения заявили, что во время усиленного карантина запрещается работа бытовых магазинов, а из киосков можно торговать кофе, сигаретами и батарейками

Об этом сообщает правительственный портал .

Так, запрещается деятельность бытовых магазинов.

"Вместе с тем другие магазины могут торговать исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим", - говорится в сообщении.

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В то же время продажи других групп товаров разрешается только с осуществлением адресной доставки заказов.

По словам главного государственного санитарного доктора Виктора Ляшко, главной целью жестких карантинных ограничений является уменьшение мобильности людей и, как следствие, предотвращение инфицирования коронавирусом.

Он отметил, что во время любых карантинных ограничений существует ряд жизненно важных товаров, которые не могут быть закуплены заранее, а следовательно, не могут быть ограничены.

"К предыдущим карантинным ограничениям, которые применяло правительство, у представителей бизнеса возникали вопросы. Например, почему те же игрушки разрешались к продаже в супермаркетах, торгующих в основном продуктами, а в специализированных игрушечных магазинах не разрешались. Такие же вопросы были и к одежде, обуви, посуде и т.д. ", - сообщил Ляшко.

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Он отметил, что все это не является предметами первой необходимости, но их наличие в супермаркетах приводило к тому, что люди ехали в этот магазин только за игрушкой, одеждой, обувью, посудой и т.д., а не за пищевым продуктом.

"Поэтому увеличивалась мобильность и нарушался принцип карантина. К тому же это было нарушением конкурентных условий между различными формами торговли, и страдали именно специализированные магазины", - отметил Ляшко.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что карантинные мероприятия в части торговли ограничивают прием посетителей в торговых площадях, тогда как, например, в киосках прием посетителей не предвидится.

"Постановление не предусматривает прекращения такой деятельности, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками", - добавил он.

Глава Минздрава пояснил, что такое решение принималось, поскольку риски инфицироваться на открытом воздухе значительно меньше, чем в помещении.

А отсутствие сопутствующих товаров в продуктовых магазинах, по мнению министра, значительно уменьшит количество посетителей, которые приезжают за бытовыми товарами, а не за продуктами питания.

"Уточняется, что касаемо продаж табачных изделий в пределах торговых площадей супермаркетов, то они не подпадают под запрет, поскольку среди кодов КВЭД, которые утверждены приложением к постановлению №1236 и определяют перечень запрещенных видов экономической деятельности во время карантина зимних каникул, торговля табачными изделиями отсутствует", - говорится в сообщении.

Напомним, с 8 января начал действовать усиленный карантин, он продлится до 24 января.

Отметим, ранее Американская торговая палата призвала Кабинет министров пересмотреть постановление о карантине и ограничительные меры с 8 по 24 января, поскольку она "ограничивает права потребителей" и может даже привести к конфликтам в магазинах.

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