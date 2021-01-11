"Можно было подготовиться": Степанов отреагировал на критику о невозможности купить вещи во время карантина

11 января, 2021, 10:08

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у людей было достаточно времени, чтобы подготовиться к жесткому карантину и заблаговременно купить некоторые вещи, например носки

Об этом он рассказал во время брифинга.

Степанов напомнил, что решение по карантину приняли еще 9 декабря.

"За месяц рассказали и показали, что будет возможно в стране, а что - невозможно. Достаточно четко рассказали. И я считаю, что эти 16 дней, которые мы отвели на этот карантин, можно было к ним подготовиться. Что такое подготовиться? Точно было можно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку в настоящее время", - отметил министр.

Он добавил, что если человек не успел купить носки и футболки, то может сделать это онлайн.

Напомним, в Минздраве объяснили, почему во время локдауна запрещено продавать промтовары.