Конгресс США рассмотрит постановление об отстранении Трампа, - Пелоси
11 января, 2021, 08:34
Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что 11 января на рассмотрение вынесут постановление об отстранении президента Дональда Трампа от власти
Об этом сообщает CNN.
Пелоси предлагает принять постановление и применить 25-ю поправку Конституции США, согласно которой Трамп будет досрочно отстранен от должности.
"Попытка президента атаковать наши институты требует быстрых действий", - заявила Пелоси.
Если постановление будет поддержано, то власть может быть передана вице-президенту США Майку Пенсу.
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы . Позже в больнице от ран скончался полицейский, который защищал здание Капитолия.
- 7 января Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса использовать 25-ю поправку к Конституции США и лишить Дональда Трампа его полномочий.
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