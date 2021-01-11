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Конгресс США рассмотрит постановление об отстранении Трампа, - Пелоси

Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что 11 января на рассмотрение вынесут постановление об отстранении президента Дональда Трампа от власти

Об этом сообщает CNN.

Пелоси предлагает принять постановление и применить 25-ю поправку Конституции США, согласно которой Трамп будет досрочно отстранен от должности.

"Попытка президента атаковать наши институты требует быстрых действий", - заявила Пелоси.

Если постановление будет поддержано, то власть может быть передана вице-президенту США Майку Пенсу.

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