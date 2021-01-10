В Яванском море нашли обломки индонезийского "Боинга"

10 января, 2021, 11:00

Во время поисковой операции в Яванском море в воскресенье, 10 января 2021 года, водолазами были найдены обломки самолета авиакомпании Sriwijaya Air, связь с которым была потеряна 9 января

Среди этих обломков есть и те, на которых указан регистрационный номер самолета, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

"Мы получили отчет от команды водолазов, в котором указано, что видимость в воде была хорошей, что сделало возможным выявление ряда фрагментов самолета", - заявил командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто.

Водолазы нашли остатки самолета на глубине примерно 23 метров.

Напомним, утром 9 января 2021, самолет Boeing 737-500 рейса SJW182 авиакомпании Sriwijaya Air с 65 людьми на борту упал в Яванское море .

Украинские на нем ни находилось .

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