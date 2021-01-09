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Espreso.tvМирВласти Индонезии подтвердили, что Boeing с 65 пассажирами на борту потерпел крушение

Власти Индонезии подтвердили, что Boeing с 65 пассажирами на борту потерпел крушение


фото: Reuters
Индонезийские власти подтвердили, что пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, на борту которого находились 65 человек, разбился

Об этом сообщает Detik News.

В Министерстве транспорта Индонезии подтвердили, что самолет, летевший из Джакарты в город Понтианак, пропал над Яванским морем. По предварительным данным, на борту самолета находились 65 человек. Спасатели ведут поиски обломков самолета.

"Мы подготовили совместную поисково-спасательную группу с полицией города Полдо, полиции Тысячи островов, для помощи в поисках самолетов Sriwijaya Air", - сказал представитель Минтранспорта Индонезии Джая Комбес Юсри Юнус.

Министр транспорта Буди Карья Сумади подтвердил, что самолет разбился недалеко от острова Мале.

  • Напомним, утром 9 января 2021 года самолет Boeing 737-500 рейса SJW182 авиакомпании Sriwijaya Air с 56 пассажирами на борту упал в Яванское море.

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