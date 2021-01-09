В Индонезии упал Boeing 737 с 56 пассажирами

9 января, 2021, 13:56

Утром субботы, 9 января 2021 года, самолет Boeing 737-500 рейса SJW182 авиакомпании Sriwijaya Air с 56 пассажирами на борту упал в Яванское море

Это случилось вскоре после его взлета из аэропорта Джакарты, рассказывает Еспресо.TV.

Самолет направлялся в город Понтианак, что на острове Калимантан. Это 452 миль или 95 минут лету, отмечает Independent.co.uk .

По данным AIR live , на борту самолета находилось 56 пассажиров (из них - 10 детей) и 6 членов экипажа (из них - 2 пилотов).

Начата спасательная операция.

Другие подробности должны быть позже.

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