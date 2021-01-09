Украинцев на борту самолета, потерпевшего крушение в Индонезии, не было, - МИД

9 января, 2021, 16:15

По информации МИД, украинцев на борту индонезийского Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение поблизости от Джакарты, не было

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в twitter.

По его словам, по предварительной информации граждан Украины на борту разбившегося над Яванским морем самолета не было.

"По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел крушение у Джакарты", - написал Николенко.

По предварительной информации Посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса #SJ182 , который потерпел крушение у Джакарты. - Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021 года

Напомним, утром 9 января 2021 года, самолет Boeing 737-500 рейса SJW182 авиакомпании Sriwijaya Air с 56 пассажирами на борту упал в Яванское море.

Индонезийские власти подтвердили, что пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, на борту которого находились 65 человек, разбился.

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