В Офисе президента обсудили усиленный карантин с 8 января
Об этом сообщает Офис президента.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что третий день подряд наблюдается рост количества заболевших.
"Вводя с завтрашнего дня более жесткий карантин, мы избежим большого роста заболевших как коронавирусом, так и обычным сезонным гриппом. Таким образом уменьшим и нагрузки на больницы, ведь одни и те же заведения лечат больных каждым из этих недугов", - сказал глава Минздрава Максим Степанов.
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Шмыгаль напомнил, что будет работать общественный транспорт, стратегические предприятия, детские сады.
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"Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ", - сказал президент Владимир Зеленский.
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