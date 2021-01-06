Мэр Черкасс выступил против усиления карантина с 8 января
Об этом Бондаренко сказал в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.
"Я скажу так: на фоне снижения количества больных, такая какая происходит сейчас, я считаю, что введение жесткого локдауну не время. Потому что, действительно, мы видели пик больных перед Новым годом, сейчас мы видим спад. Я думаю, в Киеве будет вновь пик, потому что то, что происходило на новогодние праздники на Софиевской площади, это карантином трудно назвать. что касается таких городов как Черкассы, то я считаю, что жизнь идет своим путем здесь, нет больших скоплений людей, количество больных постоянно контролируется " , - сказал Бондаренко.
Он добавил, что решение о введении жесткого карантина или нет местные власти будут принимать с понедельника, 11 января.
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