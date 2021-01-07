"Если в течение следующих дней будет рост количества больных": мэр Тернополя Надал назвал условие для усиления карантина

7 января, 2021, 15:20

Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе введут новые ограничения, которые предусмотрены правительством с 8 января, если возрастет количество больных

Об этом он написал в Facebook.

"Если в течение следующих дней возрастет количества больных, - мы приостановим решение комиссии и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина", - заявил Надал.

Он добавил, что будет прислушиваться к решению правительства.

"Это практика борьбы с пандемией всех цивилизованных стран. Если показатели заболеваемости уменьшаются, карантин ослабляют. Если показатели увеличиваются, - карантин усиливают", - подытожил мэр.

6 января Надал в видеообращении заявил, что Тернопольский горсовет решил не ужесточать карантин с 8 января.