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Espreso.tvОбществоОтстранение Тупицкого не является блокировкой работы КСУ, - Вениславский

Отстранение Тупицкого не является блокировкой работы КСУ, - Вениславский

Без отстраненного президентом председателя Конституционного суда Александра Тупицкого есть 14 судей КСУ, суд никто блокировать не будет, и он "может работать без проблем"

Об этом сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский в комментарии "Радио Свобода" .

"Отстранение Александра Тупицкого не является блокировкой работы Конституционного суда, ведь указ президента Зеленского касается только одного судьи КС. Без господина Тупицкого на данный момент есть 14 судей КС, и они могут рассматривать любые вопросы и принимать любые решения", - говорится в сообщении.

Он напомнил, что при отсутствии председателя суда его полномочия исполняет первый заместитель. А если отсутствует заместитель председателя КС по каким-то уважительным причинам, полномочия председательствующего перейдут к старейшему по возрасту судье.

"Конституционный суд работает в обычном режиме, никаких оснований говорить о якобы блокировании КС пока нет", - отметил Вениславский.

По его словам, Тупицкий пока временно отстранен от исполнения обязанностей в связи с уголовным производством к нему. Но статуса судьи Тупицкого не лишало и полномочий его никто не прекращал.

Вениславский отметил, что, несмотря на существенный статус председателя КСУ и учитывая "преступления, в которых подозревается Тупицкий, его необходимо было отстранить, чтобы он не вмешивался в досудебное расследование", а также не мог ему помешать.

  • Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранения Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного суда сроком на два месяца
  • 9 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца.

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