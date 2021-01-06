Отстранение Тупицкого не является блокировкой работы КСУ, - Вениславский

6 января, 2021, 13:55

Без отстраненного президентом председателя Конституционного суда Александра Тупицкого есть 14 судей КСУ, суд никто блокировать не будет, и он "может работать без проблем"

Об этом сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский в комментарии "Радио Свобода" .

"Отстранение Александра Тупицкого не является блокировкой работы Конституционного суда, ведь указ президента Зеленского касается только одного судьи КС. Без господина Тупицкого на данный момент есть 14 судей КС, и они могут рассматривать любые вопросы и принимать любые решения", - говорится в сообщении.

Он напомнил, что при отсутствии председателя суда его полномочия исполняет первый заместитель. А если отсутствует заместитель председателя КС по каким-то уважительным причинам, полномочия председательствующего перейдут к старейшему по возрасту судье.

"Конституционный суд работает в обычном режиме, никаких оснований говорить о якобы блокировании КС пока нет", - отметил Вениславский.