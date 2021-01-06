Отстранение Тупицкого не является блокировкой работы КСУ, - Вениславский
Об этом сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский в комментарии "Радио Свобода" .
"Отстранение Александра Тупицкого не является блокировкой работы Конституционного суда, ведь указ президента Зеленского касается только одного судьи КС. Без господина Тупицкого на данный момент есть 14 судей КС, и они могут рассматривать любые вопросы и принимать любые решения", - говорится в сообщении.
Он напомнил, что при отсутствии председателя суда его полномочия исполняет первый заместитель. А если отсутствует заместитель председателя КС по каким-то уважительным причинам, полномочия председательствующего перейдут к старейшему по возрасту судье.
"Конституционный суд работает в обычном режиме, никаких оснований говорить о якобы блокировании КС пока нет", - отметил Вениславский.
По его словам, Тупицкий пока временно отстранен от исполнения обязанностей в связи с уголовным производством к нему. Но статуса судьи Тупицкого не лишало и полномочий его никто не прекращал.
Вениславский отметил, что, несмотря на существенный статус председателя КСУ и учитывая "преступления, в которых подозревается Тупицкий, его необходимо было отстранить, чтобы он не вмешивался в досудебное расследование", а также не мог ему помешать.
- Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранения Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного суда сроком на два месяца
- 9 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb