СБУ выявили мужчину, который призывал отделить Закарпатье от Украины

4 января, 2021, 17:25

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили жителя Закарпатской области, призывавшего к отделению региона от Украины

Об этом говорится в сообщении областного управления спецслужбы в Facebook.

"Киберспециалисты блокировали в Закарпатской области деятельность местного жителя, который призывал к отделению отдельных территорий нашего государства. По предварительным данным следствия СБУ, житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые агитировал и призывал к нарушению территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

В частности он призывал граждан поддержать отделение Закарпатья от Украины.