СБУ выявили мужчину, который призывал отделить Закарпатье от Украины
Об этом говорится в сообщении областного управления спецслужбы в Facebook.
"Киберспециалисты блокировали в Закарпатской области деятельность местного жителя, который призывал к отделению отдельных территорий нашего государства. По предварительным данным следствия СБУ, житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые агитировал и призывал к нарушению территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
В частности он призывал граждан поддержать отделение Закарпатья от Украины.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.
- Напомним, Служба безопасности Украины заявила, что проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивской сельской объединенной территориальной громады, исполнивших венгерский гимн во время присяги.
- 2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртивской ОТГ во время присяги пели не гимн Венгрии, а "молитву венгров, которой несколько сотен лет".
- 2 декабря венгерские депутаты Европарламента от партии "Фидес" в совместном заявлении назвали обыски СБУ в Обществе венгров Закарпатья "гражданской войной" .
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