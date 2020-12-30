Зеленский о китайской вакцине: "Главное, чтобы готовых вакцинироваться было много"

30 декабря, 2020, 17:15

Владимир Зеленский рассказал, что Украина подписала контракт на закупку китайской вакцины от коронавируса фирмы Sinovac Biotech

Об этом Владимир Зеленский заявил во время визита в Ивано-Франковской области, передает пресс-служба ОПУ .

Президент напомнил, что Украина уже имеет договоренность о бесплатных 8 млн доз вакцины в рамках программы COVAX, однако власти пытаются увеличить это количество.

"Работаем над 16 миллионами. Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много", - отметил он.

Зеленский рассказал о подписании первого контракта на поставку вакцины производства компании Sinovac Biotech.

"Подписали первый контракт на поставку вакцины - уже не меморандум, а контракт более чем на 1,9 млн доз. Это китайская вакцина, которая прошла испытания и в Индонезии, и в Бразилии, и в Турции", - подчеркнул он.

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Президент заявил, что украинская власть закупает самую качественную и проверенную вакцину, которая доказала свою эффективность.

Напомним, заключение контракта открывает путь для снабжения и использования вакцины после официальной регистрации. Первая партия вакцины Sinovac Biotech для Украины будет поставлена в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или централизованной процедурой компетентным органом Европейского Союза.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали, что по условиям договора, первая партия (700 тыс. доз) будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

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