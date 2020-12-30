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Espreso.tvОбществоВ Турцию прибыли первые дозы китайской вакцины от коронавируса

В Турцию прибыли первые дозы китайской вакцины от коронавируса


фото: reuters
В Турцию 30 декабря прибыла первая партия китайской вакцины от COVID-19 SinoVac Biotech

Об этом сообщает Anadolu .

В Турцию прибыло 3 млн доз вакцин.

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что Институт фармацевтики и медицинского оборудования приступит к тестированию вакцины.

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По его словам, тестирование продлится 14 дней, затем начнется массовая вакцинация.

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