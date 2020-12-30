В Турцию прибыли первые дозы китайской вакцины от коронавируса
30 декабря, 2020, 11:59
В Турцию 30 декабря прибыла первая партия китайской вакцины от COVID-19 SinoVac Biotech
Об этом сообщает Anadolu .
В Турцию прибыло 3 млн доз вакцин.
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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что Институт фармацевтики и медицинского оборудования приступит к тестированию вакцины.
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По его словам, тестирование продлится 14 дней, затем начнется массовая вакцинация.
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