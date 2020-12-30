Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса, - ОП
Об этом сообщает Офис президента.
Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках вакцины производства компании Sinovac Biotech против COVID-19.
"Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными", - говорится в сообщении.
Проведенные клинические испытания в разных странах показали эффективность препарата до 97%. Так, III фаза клинических испытаний была проведено в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%) и Турции (1325 пациентов, эффективность 91%).
Речь идет о закупке 1 913 316 доз по цене 504 грн за дозу.
По условиям договора первая партия (700 тыс. доз) будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.
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