Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса, - ОП

30 декабря, 2020, 13:38

Украина получит 1,9 млн доз вакцины против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech

Об этом сообщает Офис президента.

Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках вакцины производства компании Sinovac Biotech против COVID-19.

"Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными", - говорится в сообщении.

Проведенные клинические испытания в разных странах показали эффективность препарата до 97%. Так, III фаза клинических испытаний была проведено в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%) и Турции (1325 пациентов, эффективность 91%).

Речь идет о закупке 1 913 316 доз по цене 504 грн за дозу.

По условиям договора первая партия (700 тыс. доз) будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.