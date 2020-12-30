Сытник предлагает передать "исключительные" полномочия Окружного админсуда Киева Верховному
Об этом он сказал в интервью на Радио НВ .
Он не считает, что ОАСК надо ликвидировать.
"По моему мнению, ликвидация судов - это всегда не совсем конструктивно, а передать его исключительные полномочия, которые делали его особым судом, Верховному суду. Ведь этот вопрос касается общегосударственных масштабов, и суд первой инстанции должен решать вопросы, касающиеся всего государства, всего общества ", - сказал Сытник.
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Он добавил, что по делу о "пленках Вовка" решается вопрос о продлении срока досудебного расследования.
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- Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
- Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание подозреваемых судей Окружного административного суда Киева.
- Глава ОАСК Вовк заявил, что ходатайство НАБУ к генпрокурору - манипуляция, а он и другие члены чисты перед законом.
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