НАБУ вручило Вовку повестку о вызове в ВАКС

24 декабря, 2020, 14:41

Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили главе ОАСК Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд 5 января

Об этом сообщает пресс служба НАБУ в Telegram .

Отмечается, детективы НАБУ вручили лично главе ОАСК повестку о вызове в ВАКС. Подозреваемого ждут 5 января 2021 на следующем судебном заседании.

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"Вручение повестки произошло во время празднования, организованного экс-народным депутатом, президентом одного из юридических вузов Украины. На этом праздновании объявлен в розыск глава ОАСК находился как приглашенный гость", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюка.

Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание подозреваемых судей Окружного административного суда Киева.

Глава ОАСК Вовк заявил, что ходатайство НАБУ к генпрокурору - манипуляция, а он и другие члены чисты перед законом.

Впоследствии, Вовк не явился на заседание в ВАКС , где ему должны были избрать меру пресечения.

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