30 декабря, 2020, 08:42

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в России "очень нервно" реагируют на инициированную Украиной "Крымскую платформу" для деоккупации полуострова

Об этом он заявил в интервью ТСН.

"Тема Крыма должно быть кошмарной темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали. Они это знают, им печет. Я из разных источников получаю информацию о том, как они нервно реагируют на эту инициативу", - отметил министр.

Он выразил мнение, что поддержка Крымской платформы другими странами лежит в плоскости трех выборов: политического, юридического и морального.

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"Нельзя не поддержать страну, которая пытается остановить беспрецедентную попытку незаконной аннексии своей территории в Европе. Это беспрецедентный кейс. Все двести процентов правды на нашей стороне со всех точек зрения", - сказал Кулеба.

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Министр заявил, что платформу положительно воспринимают и украинцы, и международные партнеры.

"Мы видим поддержку Крымской платформы в украинском обществе. Недавно Центр "Новая Европа" провел опрос, где эта цифра проявилась очень очевидно. Я доволен динамикой положительного восприятия Крымской платформы международными партнерами", - подытожил Кулеба.