"Зафиксирует, что РФ - агрессор": на первом саммите "Крымской платформы" примут открытую декларацию, - Джеппар
Об этом она заявила в эфире Радио Крым.Реалии.
"Декларация будет открытой, к ней смогут присоединиться все желающие страны. Она зафиксирует, что Российская Федерация - страна-агрессор, которая нарушила международное право, а также политику непризнания аннексии Крыма и давления на Российскую Федерацию. В частности, в этом документе будут содержаться основные акценты с описанием последствий милитаризации Крыма, нарушений прав человека, преследований крымских татар ", - сказала представительница МИД Украины.
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Джеппар заявила, что это будет небольшой политический документ.
"Основной целью остается деоккупация Крыма, но на пути к ней мы должны разрабатывать тактические шаги. "Крымская платформа" - один из них", - сказала она.
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