Первый саммит платформы с деоккупации Крыма состоится в мае 2021, - Кулеба

5 ноября, 2020, 11:57

Проведение саммита Крымской платформы запланировано на май 2021 года

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ .

"Я сегодня могу официально сообщить, что окончательно принято решение, что саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 года. Очень надеемся, что на тот момент ситуация с пандемией стабилизируется и мы будем иметь возможность успешно провести этот саммит в столице Украины", - сказал Кулеба.

Читайте также: Украина пригласит Россию на первый саммит Крымской платформы, - Джапаров