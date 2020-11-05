 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПервый саммит платформы с деоккупации Крыма состоится в мае 2021, - Кулеба

Первый саммит платформы с деоккупации Крыма состоится в мае 2021, - Кулеба


фото: ukrinform
Проведение саммита Крымской платформы запланировано на май 2021 года

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ .

"Я сегодня могу официально сообщить, что окончательно принято решение, что саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 года. Очень надеемся, что на тот момент ситуация с пандемией стабилизируется и мы будем иметь возможность успешно провести этот саммит в столице Украины", - сказал Кулеба.

Читайте также: Украина пригласит Россию на первый саммит Крымской платформы, - Джапаров

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 ноября, 2020 четверг

больше новостей

5 ноября, 2020 четверг

4 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать