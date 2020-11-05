Первый саммит платформы с деоккупации Крыма состоится в мае 2021, - Кулеба
5 ноября, 2020, 11:57
Проведение саммита Крымской платформы запланировано на май 2021 года
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ .
"Я сегодня могу официально сообщить, что окончательно принято решение, что саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 года. Очень надеемся, что на тот момент ситуация с пандемией стабилизируется и мы будем иметь возможность успешно провести этот саммит в столице Украины", - сказал Кулеба.
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