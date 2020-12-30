Отстранение Тупицкого: Арахамия поддержал решение Зеленского

30 декабря, 2020, 16:33

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поддерживает решение президента Владимира Зеленского о временном отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого

Об этом сообщили в пресс-службе "Слуги народа".

"В первую очередь это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет общественного доверия к этому институту", - заявил Арахамия.

По его словам, Тупицкому было сообщено о подозрении от Офиса Генпрокурора по статьям, которые демонстрируют конфликт интересов.

Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство о отстранения Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда сроком на два месяца.

отстранения Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда сроком на два месяца. 29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца.

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