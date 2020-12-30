Экономист Савченко прогнозирует, что январский локдаун вызовет падение около 0,7% ВВП

30 декабря, 2020, 10:00

Карантин в январе 2021 года может вызвать падение украинской экономики примерно 0,7% ВВП

Такую позицию высказал Александр Савченко, экономист, ректор Международного института бизнеса, в эфире программы Большой эфир Василия Зимы на телеканале Еспресо.

"Январский карантин по моим расчетам приведет к падению ВВП на 0,7%, а в сумме это около $1 млрд. Это я считал на базе мартовского карантина, когда было потеряно 2% годового ВВП. Приблизительно я считаю, потому что сейчас никто точно цифры не скажет", - отметил Савченко.

Он добавил, что бюджет-2021 предусматривает колоссальный дефицит, а прогнозируемый рост на 4,6% маловероятен.

"Мы не знаем, насколько мы упадем за этот год: на 5%, на 6% или на 7%. Это тоже одна из проблем формирования бюджета. Бюджет рассчитан пока на воде. И в следующем году, к сожалению, на обслуживание долга мы будем тратить, по моим расчетам, почти 13% ВВП страны. Это колоссальная сумма", - сказал экономист.