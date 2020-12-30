19-летнего вратаря признали лучшим футболистом "Шахтера"
30 декабря, 2020, 22:55
19-летний вратарь Анатолий Трубин признан лучшим футболистом донецкого "Шахтера" в 2020 году
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Болельщики "Шахтера" приняли участие в голосовании и выбирали лучшего футболиста года. Среди кандидатов были 7 кандидатур - все, кто в течение 2020-го становился игроком месяца. Речь идет о Тайсоне, Марлосе, Маноре Соломоне, Жуниоре Мораесе, Викторе Корниенко, Тете и Анатолие Трубине.
По версии фанатов, лучшим футболистом "Шахтера" в 2020 году был голкипер Анатолий Трубин. В этом году 19-летний вратарь провел 20 матчей, из которых 8 "на ноль". Украинец осуществлял в среднем 3,14 сейва за игру, а длинные передачи отдавал с точностью в 57%.
- 10 декабря стало известно, что Анатолий Трубин претендует на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.
- Анатолий Трубин вошел в топ-3 голкиперов группового турнира Лиги чемпионов.
- 28 декабря сообщалось, что миланский "Интер" заинтересован в трансфере Трубина .
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