19-летнего вратаря признали лучшим футболистом "Шахтера"

30 декабря, 2020, 22:55

19-летний вратарь Анатолий Трубин признан лучшим футболистом донецкого "Шахтера" в 2020 году

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Болельщики "Шахтера" приняли участие в голосовании и выбирали лучшего футболиста года. Среди кандидатов были 7 кандидатур - все, кто в течение 2020-го становился игроком месяца. Речь идет о Тайсоне, Марлосе, Маноре Соломоне, Жуниоре Мораесе, Викторе Корниенко, Тете и Анатолие Трубине.

По версии фанатов, лучшим футболистом "Шахтера" в 2020 году был голкипер Анатолий Трубин. В этом году 19-летний вратарь провел 20 матчей, из которых 8 "на ноль". Украинец осуществлял в среднем 3,14 сейва за игру, а длинные передачи отдавал с точностью в 57%.

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