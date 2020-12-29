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Espreso.tvОбществоЗакон о продлении особого статуса ОРДЛО вступил в силу

Закон о продлении особого статуса ОРДЛО вступил в силу


фото: glavcom
Особый статус ОРДЛО продлили до 31 декабря 2021 года

Закон опубликован в "Голосе Украины" .

Закон вступает в силу со дня его опубликования. Он действует с 2014 года, его продолжают ежегодно.

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