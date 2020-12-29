Закон о продлении особого статуса ОРДЛО вступил в силу
29 декабря, 2020, 10:17
Особый статус ОРДЛО продлили до 31 декабря 2021 года
Закон опубликован в "Голосе Украины" .
Закон вступает в силу со дня его опубликования. Он действует с 2014 года, его продолжают ежегодно.
- Напомним, 15 декабря Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о продлении особого порядка самоуправления в ОРДЛО.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон 16 декабря .
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении статуса 24 декабря .
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