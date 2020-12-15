Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год

15 декабря, 2020, 11:34

15 декабря Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 1 Закона об особом рядом самоуправления в ОРДЛО

За соответствующий законопроект отдали голоса 304 народных депутата, передает Еспресо.TV .

Законопроект №4467 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины" Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "продолжает на 1 год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного ст. 1 соответствующего закона.

В пояснительной записке говорится о том, что, принятый закон направлен на создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.

Напомним, соответствующий закон отмечает, что правовой режим особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части по выводу всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины ".

Закон был принят в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 сроком на 3 года. В октябре 2017 года срок действия закона продлен на год, в октябре 2018 - до 31 декабря 2019 года, а в декабре 2019 года - до 31 декабря 2020 года.

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