16 декабря, 2020, 18:33

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о продлении особого статуса Донбасса еще на год

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Разумков подписал закон №4467 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Так, документом продлевается на 1 год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного ст. 1 соответствующего закона.

В пояснительной записке говорится о том, что, принятый закон направлен на создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 1 Закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.

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