Разумков подписал закон о продлении особого статуса Донбасса еще на год
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Разумков подписал закон №4467 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Так, документом продлевается на 1 год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного ст. 1 соответствующего закона.
В пояснительной записке говорится о том, что, принятый закон направлен на создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.
- Напомним, 15 декабря Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 1 Закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.
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