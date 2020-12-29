Катастрофа самолета МАУ: Зеленский присвоил звания Героев Украины членам экипажа
29 декабря, 2020, 20:17
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" членам экипажа самолета, погибшим в авиакатастрофе под Тегераном
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"За героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, звание Героя Украины посмертно присвоено командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко, командиру воздушного судна - пилоту-инструктору Алексею Наумкину, второму пилоту Сергею Хоменко, старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову, бортпроводникам Денису Лыхны, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб", - говорится в сообщении.
Соответствующий указ № 600/2020 Глава государства подписал 29 декабря.
- Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года, вскоре после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета.
- Власти Канады выразили сомнение, что Иран должным образом проводит расследование катастрофы украинского самолета МАУ.
- Иранская сторона передала Украине технический отчет о катастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752.
- По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, Украина не получала от Ирана документов финального отчета о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb