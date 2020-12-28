Согласованы 4 новых участка разведения войск на Донбассе, - Ермак
28 декабря, 2020, 15:25
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что стороны согласовали четыре участка для разведения войск на Донбассе
Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает НВ.
Ермак не предоставил никаких подробностей о месте участков и времени начала разведения сил.
"Предварительно согласованы четыре точки разведения на линии соприкосновения на Донбассе", - сказал он.
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- Напомним, "нормандская четверка" 9 декабря 2019 года на саммите в Париже согласовала обсуждение трехсторонней контактной группой в Минске разведение сил и средств на трех новых участках.
- 2 сентября 2020 года Офис президента сообщил, что в ТКГ были согласованы четыре следующих участка разведения сил и средств и договоренности должны были финализировать.
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