Согласованы 4 новых участка разведения войск на Донбассе, - Ермак

28 декабря, 2020, 15:25

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что стороны согласовали четыре участка для разведения войск на Донбассе

Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает НВ.

Ермак не предоставил никаких подробностей о месте участков и времени начала разведения сил.

"Предварительно согласованы четыре точки разведения на линии соприкосновения на Донбассе", - сказал он.

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