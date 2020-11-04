В штабе ООС рассказали, где будут новые 4 точки разведения войск

4 ноября, 2020, 16:03

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил в зоне Операции объединенных сил

Об этом заявил исполняющий обязанности командующего Объединенных сил Виктор Ганущак, передает Радио Свобода.

"По результатам встречи ТКГ согласовано 4 участка: Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое. Ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой", - сказал он.

Читайте также: Резников анонсировал открытие КПВВ в Золотом и Счастье и заявил о подготовке нового разведения сил

Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое - расположены в Луганской области, Григорьевка - в Донецкой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb