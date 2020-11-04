В штабе ООС рассказали, где будут новые 4 точки разведения войск
4 ноября, 2020, 16:03
Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил в зоне Операции объединенных сил
Об этом заявил исполняющий обязанности командующего Объединенных сил Виктор Ганущак, передает Радио Свобода.
"По результатам встречи ТКГ согласовано 4 участка: Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое. Ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой", - сказал он.
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Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое - расположены в Луганской области, Григорьевка - в Донецкой.
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- Напомним, "нормандская четверка" 9 декабря 2019 года на саммите в Париже согласовала обсуждение трехстороннего контактной группой в Минске разведения сил и средств на трех новых участках.
- 2 сентября 2020 Офис президента сообщил, что в ТКГ были согласованы четыре следующие участки разведения сил и средств и договоренности должны были финализировать.
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