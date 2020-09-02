ТКГ согласовала координаты 19 приоритетных участков разминирования на Донбассе

2 сентября, 2020, 21:08

На заседании Трехсторонней контактной группы участники согласовали рамочное решение о противоминной деятельности, 19 приоритетных участках разминирования и четырех новых участках разведения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

2 сентября состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции.

"Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминироваться в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, которое предварительно запланировано на ноябрь.

Также в ТКГ были согласованы четыре следующие участки разведения сил и средств; поставлена задача сфере безопасности группе разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.

В Офисе президента отметили, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.

Ранее, глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук обещал, что к началу Минского заседания ТКГ, украинская сторона подготовит документ о местных выборах в ОРДЛО.

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