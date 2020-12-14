Предлагаем финализировать соглашение о четырех новых участках разведения на Донбассе, - украинская делегация ТКГ
Об этом сообщает пресс--служба украинской делегации ТКГ.
"На 15-16 декабря запланировано очередное заседание ТКГ", - говорится в сообщении.
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Так, украинская делегации предлагает рассмотреть во время его работы следующие вопросы:
- освобождение удерживаемых лиц,
- разблокировка российской стороной работы КПВВ,
- финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования,
- финализация договоренности о четырех новых участках разведения,
- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины,
- международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц.
Отмечается, что 15 декабря состоится заседание подгрупп (политической, гуманитарной, безопасности и экономической), 16 - общее заседание ТКГ.
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