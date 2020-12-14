Предлагаем финализировать соглашение о четырех новых участках разведения на Донбассе, - украинская делегация ТКГ

14 декабря, 2020, 19:19

Украина вынесет на запланированы очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 15-16 декабря рассмотрение финализации договоренностей о 19 участках разминирования и четырех новых участках разведения войск