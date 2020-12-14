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Espreso.tvОбществоПредлагаем финализировать соглашение о четырех новых участках разведения на Донбассе, - украинская делегация ТКГ

Предлагаем финализировать соглашение о четырех новых участках разведения на Донбассе, - украинская делегация ТКГ

Украина вынесет на запланированы очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 15-16 декабря рассмотрение финализации договоренностей о 19 участках разминирования и четырех новых участках разведения войск

Об этом сообщает пресс--служба украинской делегации ТКГ.

"На 15-16 декабря запланировано очередное заседание ТКГ", - говорится в сообщении.

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Так, украинская делегации предлагает рассмотреть во время его работы следующие вопросы:

- освобождение удерживаемых лиц,

- разблокировка российской стороной работы КПВВ,

- финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования,

- финализация договоренности о четырех новых участках разведения,

- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины,

- международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц.

Отмечается, что 15 декабря состоится заседание подгрупп (политической, гуманитарной, безопасности и экономической), 16 - общее заседание ТКГ.

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