Зеленский: Тупицкий не может быть председателем КС, перезагрузки суда должна начаться именно с этого

25 декабря, 2020, 09:47

Об этом Зеленский сказал в интервью изданию Фокус .

"Я считаю, Тупицкий не может быть председателем КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг ", - цитирует издание слова Зеленского.

По его мнению судьи КСУ превысили свои конституционные полномочия.

"Начали они с НАБУ. Начали они мягко: своим решением не сняли руководителя, не закрыли НАБУ, только поставили под сомнение, может ли президент назначать директора НАБУ. Затем они перешли к НАПК, после чего я понял, что их срочно надо остановить ", - пояснил Зеленский.

Президент отметил, что представление его законопроекта в Верховную Раду с предложением уволить весь состав КСУ остановило возможные намерения судей отменить те или иные законы.

"Я обратился в Верховную Раду по наработке законодательных изменений, потому что какой бы ни был закон, наработанный Советом национальной безопасности и обороны, но до сих пор ни один человек в Украине и мире не нашел аналога решения этой проблемы. Мы сидели с СНБО и быстро искали решения ", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что на сегодня нм одна реформаа не отменен и, по его мнению, это самое главное.