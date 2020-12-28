Ляшко: Новая мутация коронавируса увеличивает вероятность его передачи в семьях
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Уровни заболевания COVID-19 еще достаточно высоки, а новые свойства вируса после "британской" мутации увеличивают вероятность передачи его именно среди домашнего окружения", - отметил санврач.
Читайте также: В Британии обнаружили еще два новых штамма коронавируса
Ляшко призвал украинцев не устраивать и не участвовать в каких-либо зимних праздниках, если в семье есть зараженные коронавирусом, если есть симптомы коронавируса, если ожидают результаты анализов на коронавирус и если человек - контактное лицо.
2020 год однозначно был непростым, напряженным, но именно он сплотил нас в противостоянии пандемии коронавирусной...Опубликовано Виктором Ляшко Понедельник, 28 декабря 2020 г.
- Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
- В Германии 24 декабря подтвердили, что обнаружили новую мутацию коронавируса из Великобритании.
- 25 декабря в Японии выявили пять случаев инфицирования новым штаммом коронавируса среди людей, которые прибыли из Великобритании.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb