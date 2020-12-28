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Ляшко: Новая мутация коронавируса увеличивает вероятность его передачи в семьях


фото: interfax.ua
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что мутация коронавируса увеличивает вероятность передачи его среди домашнего окружения

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Уровни заболевания COVID-19 еще достаточно высоки, а новые свойства вируса после "британской" мутации увеличивают вероятность передачи его именно среди домашнего окружения", - отметил санврач.

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Ляшко призвал украинцев не устраивать и не участвовать в каких-либо зимних праздниках, если в семье есть зараженные коронавирусом, если есть симптомы коронавируса, если ожидают результаты анализов на коронавирус и если человек - контактное лицо.

2020 год однозначно был непростым, напряженным, но именно он сплотил нас в противостоянии пандемии коронавирусной...

Опубликовано Виктором Ляшко Понедельник, 28 декабря 2020 г.

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