Ляшко: Новая мутация коронавируса увеличивает вероятность его передачи в семьях

28 декабря, 2020, 15:44

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что мутация коронавируса увеличивает вероятность передачи его среди домашнего окружения

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Уровни заболевания COVID-19 еще достаточно высоки, а новые свойства вируса после "британской" мутации увеличивают вероятность передачи его именно среди домашнего окружения", - отметил санврач.

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Ляшко призвал украинцев не устраивать и не участвовать в каких-либо зимних праздниках, если в семье есть зараженные коронавирусом, если есть симптомы коронавируса, если ожидают результаты анализов на коронавирус и если человек - контактное лицо.

2020 год однозначно был непростым, напряженным, но именно он сплотил нас в противостоянии пандемии коронавирусной... Опубликовано Виктором Ляшко Понедельник, 28 декабря 2020 г.

Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В Германии 24 декабря подтвердили, что обнаружили новую мутацию коронавируса из Великобритании.

25 декабря в Японии выявили пять случаев инфицирования новым штаммом коронавируса среди людей, которые прибыли из Великобритании.

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