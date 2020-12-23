В Британии обнаружили еще два новых штамма коронавируса

23 декабря, 2020, 17:45

В Великобритании обнаружили еще два новых штамма коронавируса. Их завезли из ЮАР

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Sky News.

По его словам, он может быть более заразным.

Хэнкок рассказал, что оба случая были обнаружены у людей, путешествовавших в Южную Африку в течение последних нескольких недель.

Сейчас они и те, кто контактировал с больными, находятся на карантине.

"Этот новый вариант вызывает большое беспокойство, поскольку он все-таки более передающийся и, похоже, мутировал дальше, чем новый вариант, который был обнаружен в Великобритании".

Министр здравоохранения заявил, что правительство "невероятно благодарно правительству Южной Африки за строгость их науки, открытость и прозрачность, с которой они справедливо действовали, как, когда мы обнаружили здесь новый вариант".

Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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