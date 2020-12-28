КСУ: Отстранение Тупицкого от должности противоречит Конституции

28 декабря, 2020, 18:10

Отстранение председателя Конституционного суда Александра Тупицкого будет противоречить Конституции Украины, заявили в КСУ

Об этом сообщили в КСУ.

Отмечается, что основания для прекращения полномочий и увольнения судьи КСУ перечислены в статье 149-1 Конституции, которую "логично связывать с положениями статьи 149 в аспекте независимости и неприкосновенности судей".

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Уволить судью КСУ можно в случае:

- окончания срока полномочий;

- достижения им 70 лет;

- прекращения гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства;

- вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявлении умершим, признании недееспособным или ограниченно дееспособным;

- вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение им преступления;

- его смерти.

Сообщается, что отстранить судью КСУ можно в случае невозможности выполнять полномочия по состоянию здоровья, нарушения им требований относительно несовместимости, совершения существенного дисциплинарного проступка или пренебрежения своими обязанностями, подачи им заявления об отставке или увольнении.

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Решение об увольнении или прекращении полномочий судьи принимают судьи КСУ. Для увольнения судьи КСУ нужно не менее 12 голосов "за".

Как отмечают в КСУ, назначенные президентом судьи не могут быть отстранены от должности в соответствии с положениями части 2 статьи 154 УПК Украины, поскольку это будет противоречить Конституции.

"Следовательно решение вопроса об отстранении от должности судьи КСУ, председателя суда и его заместителя в соответствии с положениями части второй статьи 154 УПК Украины, на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного разбирательства будет противоречить статье 149-1 Конституции", - говорится в сообщении.

Напомним, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что у Владимира Зеленского есть право отстранить председателя суда Александра Тупицкого.

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