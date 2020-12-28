У Зеленского есть право отстранить главу КСУ Тупицкого, - Вениславский
Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина .
"Есть статья Уголовного процессуального кодекса, которая предусматривает возможность отстранения лица, назначенного президентом, от занимаемой должности на время досудебного расследования. Президент в полном соответствии с этим законом имеет право отстранить господина Тупицкого от должности судьи КСУ", - пояснил Вениславский.
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Вениславский указывает, что гарантии судей КСУ от уголовного преследования касаются только возможности их задержания и ареста.
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"Что касается процедуры отстранения, то она регламентируется только КПК, так что здесь нет противоречий", - подчеркнул представитель Зеленского.
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