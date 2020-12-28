В КСУ объяснили неявку Тупицкого в Офис генпрокурора

28 декабря, 2020, 13:42

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора по уважительной причине

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-служба суда.

"Тупицкий не явился по уважительной причине. И он не намерен уклоняться от процессуальных действий", - заявили в КСУ.

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Комментируя ходатайство Зеленского об отстранении Тупицкого от должности, там отметили: "Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном суде" не оперируют таким понятием, как отстранение судьи КС от занимаемой должности".