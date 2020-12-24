Зеленский рассказал, с кем Украина ведет переговоры о вакцине против коронавируса

24 декабря, 2020, 16:23

Украина ускоряет переговоры с Индией, Великобританией, Францией и другими странами для поставки вакцины против коронавируса

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОПУ.

"МЗ постоянно ведет переговоры со многими западными партнерами: и Moderna, и AstraZeneca, и с китайскими производителями, и европейскими производителями о поставках вакцины", - добавил он.

По словам президента, Украина должна была получить бесплатно 8 млн доз во втором-третьем квартале следующего года. Сейчас первую партию ожидают в конце первого квартала.

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Зеленский отметил, что ведутся переговоры с Индией, Великобританией, Францией и многими другими странами

Он также отметил, что бесплатные прививки будут предусмотрены для людей из группы риска: медиков, военных, соцработников, полицейских и т.д..

Глобальная инициатива COVAX по вакцинации против COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 млн доз вакцины, которой смогут привить 4 млн человек.