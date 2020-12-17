COVAX одобрила заявку Украины относительно вакцины от COVID-19, поставки ожидаются с конца марта, - Степанов
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УП .
"Мы практически завершили уже подписания документов, было подано соответствующие заявки - и мы получили одобрение этой заявки", - сказал Степанов.
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Министр отметил, что вакцина начнет поступать в Украину с конца марта 2021 года.
"Согласно инициативе COVAX, эти 8 млн доз начнут поставляться с конца первого квартала следующего года. Мы рассчитываем их получить до конца первого полугодия 2021 года. Они будут идти соответствующими траншами. Таким образом мы сможем обеспечить вакцинацию не менее 4 млн граждан, поскольку 8 млн доз, а один человек получает две дозы ", - пояснил Степанов.
- Напомним, Минздрав готовит национальный план по вакцинации украинцев от коронавируса, жителей оккупированных территорий также планируют привить.
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