МЗ надеется до Нового года договориться о поставках в Украину вакцины от COVID-19

24 декабря, 2020, 10:31

Министр здравоохранения надеется до конца года заключить контракты на поставку в Украину вакцины от COVID-19

Об этом Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Мы пытаемся, чтобы вакцины были как можно ранее поставлены в Украину. Чтобы начать весь процесс (вакцинации населения - ред) уже в феврале следующего года. Как только будет подписан контракт, я надеюсь, что это будет уже в этом году, сразу мы сообщим ", - сказал Степанов.

По словам Степанова, закупку вакцин будет осуществлять подчиненное МЗ государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

Кроме того, министр добавил, что в Минздраве подсчитали все этапы вакцинации от COVID-19, в течение которых планируется прививать население Украины.

"Рамочные сроки - 2021-2022 годы. Надеемся, что вакцинация начнется в феврале следующего года, но следует понимать, что сроки могут сдвинуться на время в связи с поставкой вакцины", - пояснил Степанов.

При этом он отметил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной для всех граждан.

Первыми в порядке приоритетности вакцину получат девять групп населения: медицинские работники, военнослужащие, работники социальной сферы, лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, и работники дошкольных учреждений, люди старше 60 лет включая лиц с сопутствующими и хроническими заболеваниями, работники служб государственной безопасности, учителя и работники сферы образования, лица от 18 до 59 лет с сопутствующими или хроническими заболеваниями, лица, находящиеся в местах лишения свободы и следственных изоляторов и работники этих учреждений.

"В рамках приоритетных групп люди старше 60 лет будут рекомендованы к получению вакцины в первую очередь, поскольку риск развития COVID-19 в тяжелых формах и риск смертности для людей значительно выше. Однако, старший возраст как приоритет может измениться на основе окончательной информации о безопасности и эффективности вакцин для пожилых людей ", - пояснил Степанов.

В целом, по словам Степанова, Минздрав в следующие два года планирует охватить вакцинацией 50% населения.

Глобальная инициатива COVAX по вакцинации против COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 млн доз вакцины, которой смогут привить 4 млн человек.