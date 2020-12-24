Арестович: За "вагнеровцами" однозначно следили украинские спецслужбы
Об этом советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович рассказал в интервью Бабелю .
"За "вагнеровцами" однозначно следили украинские спецслужбы, потому что те воевали против Украины на нашей территории. Американцы или другие западные спецслужбы, турецкие например, могли взаимодействовать с нашими, чтобы их отслеживать. И вот это правдивая история, а история с полетом в Венесуэлу и захватом - это может быть уже очень неумело прикрученной ложью ", - сказал Арестович.
По его словам, версия о возможности захвата "вагнеровцев" в Украине имеет признаки дезинформации.
"Как создается дезинформация - 90 процентов правды, 10 процентов лжи", - объясняет свои предположения Арестович.
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