24 декабря, 2020, 09:48

По мнению Арестовича, версия о спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Украине имеет признаки дезинформации, хотя слежение за ними происходило

Об этом советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович рассказал в интервью Бабелю .

"За "вагнеровцами" однозначно следили украинские спецслужбы, потому что те воевали против Украины на нашей территории. Американцы или другие западные спецслужбы, турецкие например, могли взаимодействовать с нашими, чтобы их отслеживать. И вот это правдивая история, а история с полетом в Венесуэлу и захватом - это может быть уже очень неумело прикрученной ложью ", - сказал Арестович.

По его словам, версия о возможности захвата "вагнеровцев" в Украине имеет признаки дезинформации.

"Как создается дезинформация - 90 процентов правды, 10 процентов лжи", - объясняет свои предположения Арестович.