Украина вернула сержанта, которого захватили в ОРДЛО

23 декабря, 2020, 14:47

23 декабря Украина вернула младшего сержанта, которого захватили в российские оккупанты в ОРДЛО после того, как он исчез 17 декабря

Об этом сообщает укаинська делегация в Трехсторонний контактной группе в Telegram.

"Сегодня (23 декабря - ред), благодаря соответствующим действиям Гуманитарного подгруппы в ТКГ украинской стороне было возвращено военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, младшего сержанта пупка Александра Ивановича, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию". - говорится в сообщении.

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Напомним, 21 декабря, за 4 дня после того, как россияне передали из оккупированной территории ОРДЛО тело замученного солдата, стало известно о попадании в плен еще одного военного ВСУ.

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