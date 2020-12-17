Оккупанты передали Украине тело погибшего военного

17 декабря, 2020, 17:07

Российские оккупационные войска на Донбассе передали украинской стороне тело погибшего бойца Вооруженных сил

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ)

"Сегодня, благодаря соответствующим действиям гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по неустановленным обстоятельствам он попал на временно подконтрольную территорию.

Причины смерти мужчины установит следствие.

"Спасибо международным посредникам и группе "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего", - говорится в сообщении.

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